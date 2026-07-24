Шесть подростков заживо сгорели в ДТП в Республике Татарстан

Шесть человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Республике Татарстан, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По словам источника, жертвами ДТП стали подростки.
По данным ГУ МЧС по региону, инцидент случился в городе Зеленодольске.
«По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля Chevrolet с деревом произошло дальнейшее возгорание автомобиля», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в машине находились семь человек.
По информации источника телеканала, речь идёт о несовершеннолетних.
«В момент ДТП в салоне находились семь человек, шестеро из них сгорели заживо. Седьмой с тяжёлыми травмами госпитализирован — за его жизнь борются медики», — сказал он.
Напомним, по данным пресс-службы УМВД по Астраханской области, в Астрахани автомобиль Mercedes-Benz выехал на тротуар и сбил двухлетнего ребёнка. Пострадавшего доставили в больницу.