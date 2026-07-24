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Работа логистических комплексов Wildberries в Петербурге приостановлена

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи в Санкт-Петербурге приостановлена, сообщила пресс-служба RWB.

Источник: РИА Новости

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба — Санкт-Петербург) временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

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