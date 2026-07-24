Работа логистических комплексов Wildberries в Петербурге приостановлена

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба — Санкт-Петербург) временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.
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