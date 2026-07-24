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На Камчатке уровень сейсмичности остается фоново повышенным

Продолжаются афтершоки силой до трех баллов, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июля. /ТАСС/. Уровень сейсмичности на Камчатке остается фоново повышенным, продолжаются афтершоки силой до трех баллов. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

«Всего за неделю зафиксировано пять ощутимых землетрясений. Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции — фоново повышенный», — рассказали в учреждении.

Утром 30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

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