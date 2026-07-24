ГИБДД сообщила о гибели подростка в аварии под Читой

В Забайкальском крае в результате дорожной аварии погиб 16‑летний пассажир, следует из сообщения региональной Госавтоинспекции. За рулём автомобиля находился 15‑летний подросток, который не имел права управления транспортным средством.
Инцидент произошёл накануне вечером на пятом километре трассы «Смоленка — Забайкальский» в Читинском округе. По предварительным данным инспекции, водитель Toyota Caldina потерял контроль над машиной, после чего автомобиль выехал за пределы проезжей части и ударился о дорожный знак. Сила удара оказалась смертельной для пассажира.
Несовершеннолетнего водителя доставили в медицинское учреждение для осмотра. Госпитализация ему не потребовалась. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, включая причины потери управления и возможные нарушения, которые могли привести к трагедии.
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