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Wildberries временно остановил работу двух складов в Петербурге

Wildberries приостановил работу складов в Шушарах и Уткиной Заводи.

Источник: Комсомольская правда

Wildberries временно остановила работу складов в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

Этой ночью сортировочный центр Wildberries в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.

Утром 22 июля ударам БПЛА ВСУ подверглись несколько логистических центров Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Также в ночь на 18 июля был атакован склад в Котовске в Тамбовской области, а затем — объект в подмосковной Электростали.

Немногим спустя глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что первые компенсации предпринимателям, чьи товары пострадали в результате атаки дронов ВСУ на склад в Электростали, начнут перечислять уже 22 июля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию, сложившуюся после атаки ВСУ на склады Wildberries, как непростую.

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