Wildberries временно остановил работу двух складов в Петербурге

Утром 22 июля ударам БПЛА ВСУ подверглись несколько логистических центров Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Также в ночь на 18 июля был атакован склад в Котовске в Тамбовской области, а затем — объект в подмосковной Электростали.