Wildberries временно остановил работу двух складов в Петербурге

Wildberries временно остановила работу складов в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.
Этой ночью сортировочный центр Wildberries в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.
Утром 22 июля ударам БПЛА ВСУ подверглись несколько логистических центров Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Также в ночь на 18 июля был атакован склад в Котовске в Тамбовской области, а затем — объект в подмосковной Электростали.
Немногим спустя глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что первые компенсации предпринимателям, чьи товары пострадали в результате атаки дронов ВСУ на склад в Электростали, начнут перечислять уже 22 июля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию, сложившуюся после атаки ВСУ на склады Wildberries, как непростую.