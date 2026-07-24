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Мистика или случайность: названа основная версия исчезновения Усольцевых

Историю исчезновения Усольцевых часто называют мистической. Однако волонтеры и спасатели придерживаются более прозаической версии, о которой в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал Алексей Кулеш.

Источник: Аргументы и факты

Вопрос о том, что случилось в тайге Красноярского края с Сергеем, Ириной и их маленькой дочерью Ариной Усольцевыми, остается без ответа с сентября прошлого года. Эксперты предлагают различные версии: от криминальных до мистических.

О том, как объясняют исчезновение двух взрослых и ребенка волонтеры и спасатели, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш.

«Основная версия та же, что и у меня: гибель в результате травмы или переохлаждения», — отметил он.

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина в конце сентября прошлого года отправились к горе Буратинка в Партизанском районе и бесследно пропали. До настоящего времени неизвестно, где находятся двое взрослых и ребенок.