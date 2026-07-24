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В Кыштыме затопило СНТ и частный сектор: вода губит урожай, власти просят потерпеть

Информацию подтвердил глава городского округа Алексей Заикин.

Источник: dostup1.ru

«Мы фиксируем большое количество обращений от собственников участков в СНТ и жителей частного сектора, чьи участки расположены на берегах Верхне-Кыштымского, Нижне-Кыштымского прудов и реки Кыштымки. (…) Прекрасно понимаю каждого: вода зашла в огороды, затопила подполы и губит урожай, в который вложено столько сил. Специалисты администрации, спасатели и сотрудники коммунальных служб работают круглосуточно, не жалея сил и времени, чтобы обеспечить безопасность. Прошу набраться терпения до полной стабилизации паводка — это позволит нам направить ресурсы на решение самых критичных задач», — отметил чиновник.

По его данным, уровень Верхне-Кыштымского и Нижне-Кыштымского прудов продолжает расти из-за поступления грунтовых вод и сброса излишков с Кыштымского водохранилища.

Гидротехническое сооружение на Дехановом пруду работает в режиме максимального сброса для снижения давления на систему.

«Ситуация остается напряженной», — добавляет Заикин.