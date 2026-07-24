Шесть человек погибли в аварии в Татарстане

Ранее KP.RU сообщал, что на Камчатке произошла авария с микроавтобусом Nissan Elgrand на автодороге «Вилюй». В ДТП пострадали восемь человек. По данным МВД, водитель отвлекся на мобильный телефон и потерял управление, после чего автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.