Шесть человек погибли в аварии в Татарстане

Шесть человек стали жертвами дорожной аварии в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Смертельное ДТП с легковым автомобилем Chevrolet Lanos произошло в ночь на 24 июля на улице Волжской в Зеленодольске. По данным ведомства, в результате аварии водитель и пять пассажиров машины скончались на месте.
Для выяснения всех обстоятельств трагедии на место выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Прокуратура организовала проверку, ход которой находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее KP.RU сообщал, что на Камчатке произошла авария с микроавтобусом Nissan Elgrand на автодороге «Вилюй». В ДТП пострадали восемь человек. По данным МВД, водитель отвлекся на мобильный телефон и потерял управление, после чего автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.