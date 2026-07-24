Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек погибли в аварии в Татарстане

Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Шесть человек стали жертвами дорожной аварии в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Смертельное ДТП с легковым автомобилем Chevrolet Lanos произошло в ночь на 24 июля на улице Волжской в Зеленодольске. По данным ведомства, в результате аварии водитель и пять пассажиров машины скончались на месте.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии на место выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Прокуратура организовала проверку, ход которой находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее KP.RU сообщал, что на Камчатке произошла авария с микроавтобусом Nissan Elgrand на автодороге «Вилюй». В ДТП пострадали восемь человек. По данным МВД, водитель отвлекся на мобильный телефон и потерял управление, после чего автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше