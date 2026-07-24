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В Хабаровском крае сожгли 524 кг дикой конопли

В Ульчском районе уничтожено 900 растений, в Комсомольском — 1864.

Источник: Хабаровский край сегодня

В двух районах Хабаровского края полицейские уничтожили 524 кг дикой конопли. В Комсомольском районе сожжено 1864 растения, в Ульчском — 900, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Комсомольском районе дикорастущую коноплю на площади 283 квадратных метров обнаружили на заброшенных сельхозугодьях недалеко от населенного пункта. В Ульчском наркосодержащее растение росло на 20 квадратных метрах в двух заброшенных огородах поселка.

— Все обнаруженные растения были вырваны с корнем и сожжены на месте обнаружения, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее в Хабаровском крае выявили и сожгли 4,7 тысяч кустов дикой конопли.