В Хабаровском крае сожгли 524 кг дикой конопли

В двух районах Хабаровского края полицейские уничтожили 524 кг дикой конопли. В Комсомольском районе сожжено 1864 растения, в Ульчском — 900, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Комсомольском районе дикорастущую коноплю на площади 283 квадратных метров обнаружили на заброшенных сельхозугодьях недалеко от населенного пункта. В Ульчском наркосодержащее растение росло на 20 квадратных метрах в двух заброшенных огородах поселка.
— Все обнаруженные растения были вырваны с корнем и сожжены на месте обнаружения, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее в Хабаровском крае выявили и сожгли 4,7 тысяч кустов дикой конопли.