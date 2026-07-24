В Хабаровском крае сожгли 524 кг дикой конопли

В Комсомольском районе дикорастущую коноплю на площади 283 квадратных метров обнаружили на заброшенных сельхозугодьях недалеко от населенного пункта. В Ульчском наркосодержащее растение росло на 20 квадратных метрах в двух заброшенных огородах поселка.