В Ленинградской области сбили 50 беспилотников за ночь

Над территорией Ленинградской области за ночь были сбиты 50 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram. О последствиях ударов не сообщается.
Опасность удара беспилотников действует в области с 1:43 мск. Вслед за ней угрозу налета объявили в Санкт-Петербурге. Была остановлена работа аэропорта Пулково.
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