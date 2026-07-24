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В Ленинградской области сбили 50 беспилотников за ночь

Над территорией Ленинградской области за ночь были сбиты 50 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram. О последствиях ударов не сообщается.

Над территорией Ленинградской области за ночь были сбиты 50 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram. О последствиях ударов не сообщается.

Опасность удара беспилотников действует в области с 1:43 мск. Вслед за ней угрозу налета объявили в Санкт-Петербурге. Была остановлена работа аэропорта Пулково.

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