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Рабочий погиб на крупном предприятии Казахстана

На территории ГОК «Пустынное», принадлежащего АО «АК Алтыналмас», произошел смертельный несчастный случай, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

На территории ГОК «Пустынное», одного из производственных объектов АО «АК Алтыналмас», 23 июля около 11:30 произошел несчастный случай со смертельным исходом.

В компании сообщили, что погиб машинист конвейера КВД ЗИФ ГОК «Пустынное».

«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются уполномоченными органами», — говорится в официальном сообщении компании.

В «АК Алтыналмас» выразили соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.

«Компания окажет семье всю необходимую помощь и поддержку», — подчеркнули в сообщении.

Также в компании призвали не распространять непроверенную информацию о происшествии.

«Распространение недостоверной или непроверенной информации, искажающей фактические обстоятельства происшествия и способной нанести ущерб деловой репутации организации, может повлечь ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — заявили в «АК Алтыналмас».

В компании попросили руководствоваться только официальной информацией, предоставляемой уполномоченными государственными органами и пресс-службой предприятия.