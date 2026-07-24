Рабочий погиб на крупном предприятии Казахстана

На территории ГОК «Пустынное», одного из производственных объектов АО «АК Алтыналмас», 23 июля около 11:30 произошел несчастный случай со смертельным исходом.
В компании сообщили, что погиб машинист конвейера КВД ЗИФ ГОК «Пустынное».
«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются уполномоченными органами», — говорится в официальном сообщении компании.
В «АК Алтыналмас» выразили соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.
«Компания окажет семье всю необходимую помощь и поддержку», — подчеркнули в сообщении.
Также в компании призвали не распространять непроверенную информацию о происшествии.
«Распространение недостоверной или непроверенной информации, искажающей фактические обстоятельства происшествия и способной нанести ущерб деловой репутации организации, может повлечь ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — заявили в «АК Алтыналмас».
В компании попросили руководствоваться только официальной информацией, предоставляемой уполномоченными государственными органами и пресс-службой предприятия.