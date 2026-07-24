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Шесть подростков заживо сгорели в автомобиле при ДТП в Татарстане

Шесть подростков погибли в результате ДТП в Республике Татарстан. В Зеленодольске водитель машины «Шевроле» не справился с управлением и на всей скорости влетел в дерево. Об этом сообщил в пятницу, 24 июля, источник РЕН ТВ.

Шесть подростков погибли в результате ДТП в Республике Татарстан. В Зеленодольске водитель машины «Шевроле» не справился с управлением и на всей скорости влетел в дерево. Об этом сообщил в пятницу, 24 июля, источник РЕН ТВ.

Уточняется, что после столкновения автомобиль охватил огонь. В момент аварии в салоне находились семь человек, шестеро из них сгорели заживо. Седьмого с тяжелыми травмами доставили в больницу.

По предварительной информации, все участники ДТП были несовершеннолетними, сказано в статье.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в тушении машины принимали участие 33 человека и 13 единиц спецтехники.

20 июля машина Hyundai и грузовик Isuzu столкнулись на МКАД в районе развязки с Коммунарским шоссе. Один из водителей получил травмы. О его состоянии на момент публикации материала не сообщалось.

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