На Камчатке опрокинулся микроавтобус, пострадали восемь человек

По предварительным данным, водитель во время движения отвлёкся на телефон, из-за чего потерял контроль над автомобилем. Машина съехала с дороги, задела обочину и перевернулась. В салоне находились работники предприятия. Все восемь пассажиров получили травмы, при этом угрозы их жизни и здоровью нет. Об этом сообщает прокуратура.