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Дрозденко: число сбитых БПЛА ВСУ в Ленинградской области выросло до 50

Российские военные отражают атаку беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Ленинградской области, проинформировал Александр Дрозденко.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ленинградской области, проинформировал Александр Дрозденко.

Губернатор уточнил, что количество ликвидированных беспилотников украинских войск возросло до 50.

«Сбито 50 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он в в своём канале в мессенджере «Макс».

Кроме того, по данным официального канала «Оповещение жителей Петербурга», в Санкт-Петербурге объявлена угроза БПЛА.

Напомним, Дрозденко сообщал о ликвидации 33 БПЛА украинских войск.

Накануне губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в регионе продолжают ликвидировать последствия пожара на объекте топливно-энергетического комплекса, который пострадал из-за атаки беспилотников. По его словам, задействованы почти 280 сотрудников и 78 единиц спецтехники.

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