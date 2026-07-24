В ДТП с автобусом на Камчатке пострадали восемь человек

В ДТП на трассе «Вилюй» перевернулся микроавтобус «Ниссан Элгранд», восемь человек пострадали, сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел на 15-м километре автодороги в районе дорожного участка № 2.
Водитель отвлекся на телефон, вследствие чего потерял управление автомобилем и съехал с дороги.
В результате происшествия пострадали восемь человек, находившихся в микроавтобусе. Все пострадавшие являлись сотрудниками одной из местных компаний.
Ранее сообщалось, что настоятель храма Святой Троицы протоиерей Вячеслав Пушкарев погиб в ДТП в Иркутской области.
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