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В ДТП с автобусом на Камчатке пострадали восемь человек

Сенаторы отклонили очередной законопроект, направленный на ограничение полномочий Трампа.

Источник: Аргументы и факты

В ДТП на трассе «Вилюй» перевернулся микроавтобус «Ниссан Элгранд», восемь человек пострадали, сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел на 15-м километре автодороги в районе дорожного участка № 2.

Водитель отвлекся на телефон, вследствие чего потерял управление автомобилем и съехал с дороги.

В результате происшествия пострадали восемь человек, находившихся в микроавтобусе. Все пострадавшие являлись сотрудниками одной из местных компаний.

Ранее сообщалось, что настоятель храма Святой Троицы протоиерей Вячеслав Пушкарев погиб в ДТП в Иркутской области.

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