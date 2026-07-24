Беглов сообщил об атаке беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Петербурге

Санкт-Петербург атаковали беспилотники, сообщил глава города Александр Беглов. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, написал он в Telegram. Сейчас оперативные службы ликвидируют последствия атаки.
Какие здания были атакованы, господин Беглов не уточнил. Незадолго до этого в Wildberries сообщили о приостановке работы двух логистических центров компании, которые находятся в Санкт-Петербурге, — в Шушарах и Уткиной Заводи. Склад в Шушарах находится на Московском шоссе.
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