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ПВО сбила уже 50 дронов над Ленобластью, отражение атаки продолжается

Силы противовоздушной обороны уничтожили уже 50 украинских беспилотников над Ленинградской областью. В регионе продолжили отражать атаку, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В 1:43 в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. На текущий момент сбито 50 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал он в своём телеграм-канале.

Дрозденко не уточнил, в каких районах военные перехватили беспилотники. Информации о пострадавших и возможных повреждениях объектов пока нет.

В Санкт-Петербурге объявлена угроза атаки беспилотников. Также жителей предупредили о вероятных перебоях в работе мобильного интернета. Кроме того, в шести российских регионах ночью объявляли ракетную опасность. Жителей Тульской, Калужской, Курской, Брянской, Тамбовской и Воронежской областей ночью предупредили о возможной ракетной угрозе. В Воронежской и Тамбовской областях режим сохраняется.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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