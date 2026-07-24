Число сбитых беспилотников ВСУ в Ленинградской области выросло до 50

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ на Ленинградскую область. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— Сбито 50 вражеских дронов. Боевая работа продолжается, — написал он в канале на платформе МАКС.
Ранее глава региона передал, что средства противовоздушной обороны ликвидировали 33 украинских беспилотника над Ленинградской областью.
23 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ночной атаки украинских военных на полуостров.
В этот же день дроны ВСУ атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области.
22 июля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Прикубанском и Карасунском округах города, где жилые дома получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Жителям поврежденных домов предложили места в пунктах временного размещения.