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В Чувашии, Татарстане и ещё трёх регионах России объявили ракетную опасность

Режим ракетной опасности действует в Чувашской Республике, Ульяновской, Пензенской и Самарской областях, а также в Татарстане. Власти регионов призвали жителей соблюдать меры безопасности.

Источник: Life.ru

Глава Чувашии Станислав Трофимов сообщил, что при ракетной опасности следует действовать так же, как при угрозе атаки БПЛА. По его словам, изменение названия режима связано прежде всего с протоколами работы силовых ведомств, которые уже выполняют необходимые задачи.

О введении режима также сообщили в мессенджере «Макс» губернаторы Ульяновской области Алексей Русских, Пензенской области Олег Мельниченко и Самарской области Вячеслав Федорищев. В Татарстане информацию о ракетной опасности распространило региональное управление МЧС.

Ранее власти шести регионов России объявляли режим ракетной опасности. Жителей Тульской, Калужской, Курской, Брянской, Тамбовской и Воронежской областей ночью предупредили о возможной ракетной угрозе. Спустя некоторое время власти всех четырёх регионов сообщили об отмене режима ракетной опасности. В Воронежской и Тамбовской областях режим сохраняется.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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