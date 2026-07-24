В Чувашии, Татарстане и ещё трёх регионах России объявили ракетную опасность

Глава Чувашии Станислав Трофимов сообщил, что при ракетной опасности следует действовать так же, как при угрозе атаки БПЛА. По его словам, изменение названия режима связано прежде всего с протоколами работы силовых ведомств, которые уже выполняют необходимые задачи.