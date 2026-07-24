В Петербурге беспилотники атаковали гражданские объекты

Как сообщил губернатор Александр Беглов, в настоящее время проводится ликвидация последствий, действует оперштаб.
«Работают средства ПВО. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий. Оперативный штаб под руководством губернатора координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
Кроме того, стало известно о приостановке работы двух логистических комплексов Wildberries в городе.
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