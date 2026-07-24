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Дроны ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге в результате атаки БПЛА пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге в результате атаки украинских беспилотников пострадали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время проводится устранение последствий происшествия, сообщил губернатор Александр Беглов.

В официальном заявлении, размещенном на интернет-ресурсе администрации Санкт-Петербурга, указано, что в утренние часы 24 июля город атаковали беспилотные летательные аппараты, на что среагировали системы ПВО.

По словам Беглова, удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры в районе Московского шоссе.

На месте организован оперативный штаб, который координирует действия городских служб и обеспечивает взаимодействие между различными ведомствами в рамках ликвидации последствий происшествия.

Ранее сообщалось, что под Воронежем из-за атаки БПЛА погиб трехлетний ребёнок.

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