Дроны ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге в результате атаки украинских беспилотников пострадали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время проводится устранение последствий происшествия, сообщил губернатор Александр Беглов.
В официальном заявлении, размещенном на интернет-ресурсе администрации Санкт-Петербурга, указано, что в утренние часы 24 июля город атаковали беспилотные летательные аппараты, на что среагировали системы ПВО.
По словам Беглова, удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры в районе Московского шоссе.
На месте организован оперативный штаб, который координирует действия городских служб и обеспечивает взаимодействие между различными ведомствами в рамках ликвидации последствий происшествия.
Ранее сообщалось, что под Воронежем из-за атаки БПЛА погиб трехлетний ребёнок.