Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге приостановлена работа двух логистических центров

Деятельность логистических центров в Шушарах и Уткиной заводи в Петербурге временно приостановлена, заявили в пресс-службе центра.

Источник: Life.ru

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — уточнила пресс-служба.

Силы противовоздушной обороны уничтожили уже 50 украинских беспилотников над Ленинградской областью. В регионе продолжают отражать атаку. Губернатор Александр Дрозденко не уточнил, в каких районах военные перехватили беспилотники. Информации о пострадавших и возможных повреждениях объектов пока нет.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше