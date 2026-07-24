В Петербурге приостановлена работа двух логистических центров

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — уточнила пресс-служба.
Силы противовоздушной обороны уничтожили уже 50 украинских беспилотников над Ленинградской областью. В регионе продолжают отражать атаку. Губернатор Александр Дрозденко не уточнил, в каких районах военные перехватили беспилотники. Информации о пострадавших и возможных повреждениях объектов пока нет.
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