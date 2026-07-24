В Якутии за сутки ликвидировали два лесных пожара на площади более 1,8 тыс. га

«За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано два лесных пожара на общей площади 1 828 га. По состоянию на начало суток на территории республики действует 20 лесных пожаров общей площадью 50 235 га. Активные работы по тушению продолжаются на четырех лесных пожарах общей площадью 1 702 га», — сообщили в оперштабе.