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В Якутии за сутки ликвидировали два лесных пожара на площади более 1,8 тыс. га

Всего в республике действует 20 лесных пожаров общей площадью 50 235 га, сообщили в региональном оперштабе.

ЯКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Два крупных пожара общей площадью более 1,8 тыс. га ликвидировали в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.

«За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано два лесных пожара на общей площади 1 828 га. По состоянию на начало суток на территории республики действует 20 лесных пожаров общей площадью 50 235 га. Активные работы по тушению продолжаются на четырех лесных пожарах общей площадью 1 702 га», — сообщили в оперштабе.

В регионе ведется наземный и авиамониторинг. Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки с момента обнаружения — 100%.

С 10 июля в лесах Якутии действует режим ЧС регионального характера. Режим ЧС муниципального характера сохраняется в Амгинском и Усть-Майском районах республики.