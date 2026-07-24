За обман участников СВО на 16 млн рублей задержан житель Красноярского края

Сотрудники полиции возбудили девять уголовных дел против жителя Красноярского края. Гражданину предъявлены обвинения в мошенничестве, краже и отмывании денег.
Жертвами преступлений стали участники специальной военной операции, потерявшие по вине фигуранта более 16 миллионов рублей, сообщили в региональном главке МВД.
По информации правоохранителей, в 2025—2026 годах житель Назарова убедил пятерых мужчин в возрасте 45−60 лет заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Перед отъездом военнослужащие отдали земляку свои банковские карты, на которые поступают выплаты контрактникам.
Позже фигурант снял с этих карт более 16 миллионов рублей и присвоил их. Чтобы легализовать деньги, он купил, в частности, квартиру (сейчас на нее наложен арест).
Кроме того, мужчина выдал свою сестру замуж за одного из упомянутых солдат. После фиктивного брака, когда супруг погиб, его жене вручили медаль «За отвагу». При обыске у лже-супруги изъяли государственную награду и передали ее законной владелице — дочери бойца.
Стражи порядка выявили причастность мошенника и к другим преступлениям. Оказалось, что он оформлял кредиты на неблагополучных граждан, а затем прикарманивал деньги. Пострадали минимум четыре человека, сумма ущерба уточняется.