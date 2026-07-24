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В Красноярске завели дело после загрязнения атмосферы кирпичным заводом

Минэкологии представило доказательства вреда от производства.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске завели уголовное дело после загрязнения атмосферного воздуха кирпичным заводом. Подтверждающие материалы правоохранительным органам предоставило министерство экологии региона.

По словам первого замминистра экологии края Юлии Гуменюк, предприятие давно находится в поле зрения надзорных органов. Жители окрестных домов систематически жалуются на него. Специалисты каждый раз выезжают на место с проверкой вместе с полицией и природоохранной прокуратурой.

Пробы воздуха показывают превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам, оксидам углерода, бенз (а)пирену, ртути, свинцу, формальдегиду и фториду водорода — с коэффициентом превышения от 1,2 до 24 раз.