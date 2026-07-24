В Красноярске завели дело после загрязнения атмосферы кирпичным заводом

По словам первого замминистра экологии края Юлии Гуменюк, предприятие давно находится в поле зрения надзорных органов. Жители окрестных домов систематически жалуются на него. Специалисты каждый раз выезжают на место с проверкой вместе с полицией и природоохранной прокуратурой.