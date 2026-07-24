В Самаре остановлено движение общественного транспорта из-за ракетной опасности

В Самаре временно остановили движение наземного общественного транспорта в условиях объявленной в областном центре ракетной опасности. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил мэр города Иван Носков.
«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — отметил градоначальник.
Отмечается, что ракетную опасность в Самарской области объявили в 05.14 мск 24 июля.
Ранее Александр Беглов сообщил, что в Петербурге БПЛА ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.
До этого сообщалось, что ночью 24 июля режим ракетной опасности введен в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Воронежской, Тамбовской областях, а также в Чувашии и Татарстане.