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В Самаре остановлено движение общественного транспорта из-за ракетной опасности

В Самаре остановили движение наземного общественного транспорта утром 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре временно остановили движение наземного общественного транспорта в условиях объявленной в областном центре ракетной опасности. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил мэр города Иван Носков.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — отметил градоначальник.

Отмечается, что ракетную опасность в Самарской области объявили в 05.14 мск 24 июля.

Ранее Александр Беглов сообщил, что в Петербурге БПЛА ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

До этого сообщалось, что ночью 24 июля режим ракетной опасности введен в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Воронежской, Тамбовской областях, а также в Чувашии и Татарстане.

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