Прокуратура начала проверку в Омске из-за гибели ребенка при обрушении стены

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ленинского округа Артем Буйный для координации действий правоохранительных органов и оперативного установления всех обстоятельств случившегося. В ходе надзорной проверки будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами требований федерального законодательства о безопасности эксплуатации зданий и сооружений. Особое внимание уделяется своевременности принятия мер по ограничению доступа граждан и местных жителей к аварийным объектам.