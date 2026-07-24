Дрозденко: над Ленинградской областью сбито 59 дронов ВСУ ночью 24 июля

Накануне в Белгороде беспилотник ВСУ атаковал ЗАГС во время свадебной церемонии в центре города. Осколок ранил жениха, а на невесте загорелось свадебное платье. В те же сутки ВСУ ударили по городскому рынку в Энергодаре. В результате атаки две женщины получили тяжёлые ранения.