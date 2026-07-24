Дрозденко: над Ленинградской областью сбито 59 дронов ВСУ ночью 24 июля

Всего над Ленинградской областью за ночь 24 июля было сбито 59 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее Александр Беглов сообщил, что в Петербурге БПЛА ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.
До этого сообщалось, что ночью 24 июля режим ракетной опасности введен в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Воронежской, Тамбовской областях, а также в Чувашии и Татарстане.
В Самаре на фоне ракетной опасности власти города временно остановили движение общественного транспорта.
Накануне в Белгороде беспилотник ВСУ атаковал ЗАГС во время свадебной церемонии в центре города. Осколок ранил жениха, а на невесте загорелось свадебное платье. В те же сутки ВСУ ударили по городскому рынку в Энергодаре. В результате атаки две женщины получили тяжёлые ранения.