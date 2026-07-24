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Дрозденко: над Ленинградской областью сбито 59 дронов ВСУ ночью 24 июля

В Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Всего над Ленинградской областью за ночь 24 июля было сбито 59 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ранее Александр Беглов сообщил, что в Петербурге БПЛА ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

До этого сообщалось, что ночью 24 июля режим ракетной опасности введен в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Воронежской, Тамбовской областях, а также в Чувашии и Татарстане.

В Самаре на фоне ракетной опасности власти города временно остановили движение общественного транспорта.

Накануне в Белгороде беспилотник ВСУ атаковал ЗАГС во время свадебной церемонии в центре города. Осколок ранил жениха, а на невесте загорелось свадебное платье. В те же сутки ВСУ ударили по городскому рынку в Энергодаре. В результате атаки две женщины получили тяжёлые ранения.

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