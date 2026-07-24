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Следы Усольцевых: волонтеры пройдут роковой маршрут, чтобы поставить точку

Группа волонтеров пройдет по следам семьи Усольцевых к горе Буратинка, чтобы понять, что же произошло на не самом сложном маршруте. Последние новости о поисках таинственно пропавших Усольцевых в эксклюзивных комментариях сообщили aif.ru эксперты.

Источник: Аргументы и факты

Прошло почти девять месяцев, а тайна исчезновения Сергея, Ирины и маленькой Арины Усольцевых становится все мрачнее и запутаннее. Сторонники мистических версий говорят о порталах в другое измерение, а опытные таежники собираются пройти роковой маршрут своими ногами. В эксклюзивном комментарии aif.ru — шокирующие подробности расследования, где мистика сталкивается с суровой прозой жизни.

Поход в неизвестность: зачем таежники повторяют маршрут Усольцевых.

Сергей, Ирина и их дочь Арина Усольцевы вошли в число самых известных и трагических персонажей криминальной хроники Красноярского края. Прошло уже девять месяцев с того дня, как семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка на Кутурчинском Белогорье, но их судьба остается неизвестной. У начала предполагаемого маршрута нашли только машину, которой пользовалась семья. Ни людей, ни личных вещей, ни малейших следов пребывания обнаружить не удалось.

Группа опытных таежников решила отправиться в Партизанский район и пройти тем самым роковым путем.

В эксклюзивном комментарии aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш объяснил мотивы этого рискованного похода: «Почему не удается найти — это большая загадка. Завтра мы едем туда, на Кутурчин, в район Буратинки. Не с целью поиска, сейчас искать бесполезно, но чтобы своими ногами пройти весь маршрут, посмотреть, оценить, что могло произойти».

Сам Кулеш, как и большинство профессиональных спасателей и волонтеров, придерживается рациональной и трагической версии. Вопреки слухам о похищении или вмешательстве ЦРУ, которыми полны социальные сети, на земле действуют суровые законы тайги.

«Основная версия та же, что и у меня: гибель в результате травмы или переохлаждения», — отметил он. Новый поход призван понять, как в условиях сложного горного рельефа двое взрослых и ребенок могли бесследно исчезнуть.

Призраки Белогорья: почему поиски зашли в тупик.

Кутурчинское Белогорье продолжает хранить тайну исчезновения семьи. Местность эта коварна своей обманчивой красотой. Резкие перепады высот, скальные разломы и карстовые пустоты создают естественные ловушки, незаметные глазу.

В эксклюзивном комментарии aif.ru красноярский гид Алексей Исиченко попытался дать логическое объяснение тому факту, что даже спустя столько месяцев поисковики вернулись ни с чем. Он отвергает любые намеки на сверхъестественное: «Думаю, тут достаточно простое объяснение. Большой объем поисков, большая территория со сложным рельефом».

Действительно, найти человека, провалившегося в расщелину или укрытого буреломом в бескрайней сибирской тайге, — задача колоссальной сложности. Исиченко подчеркивает, что даже при использовании авиации и кинологических расчетов пропустить тело среди скал и густого подлеска проще простого.

Побег в США или гибель в тайге: мнение криминалиста.

Историю исчезновения Усольцевых часто называют мистической. Но в эксклюзивном комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов озвучил сенсационную версию, которая превращает трагедию в детектив международного масштаба. Эксперт убежден: семья жива, а их исчезновение — тщательно спланированная операция прикрытия.

«Тот факт, что ничего не нашли, позволяет думать о том, что их там и не было. Я склоняюсь к тому, что все-таки никто их не убивал, что они скрылись сами», — сказал Игнатов.

По мнению эксперта, операция по исчезновению была тщательно продумана, искать без вести пропавших стоит в США.

«В любой деревне, небольшом городке в России их бы опознали, сообщили бы в полицию. Скорее всего, они пересекли границу нелегально или по поддельным документам и сейчас живут в предгорье Анд. Скорее всего, они в США», — отметил Игнатов.

Хотя эта версия и напоминает сценарий для детектива, именно она объясняет тотальное отсутствие улик на Кутурчинском Белогорье — ведь если людей там не было, искать действительно нечего. Однако группа Алексея Кулеша, выходящая на маршрут к Буратинке, намерена проверить и противоположную, куда более страшную реальность. Им предстоит понять, смогла ли бы тайга спрятать тела так надежно или же прав криминалист.

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