Следы Усольцевых: волонтеры пройдут роковой маршрут, чтобы поставить точку

Сергей, Ирина и их дочь Арина Усольцевы вошли в число самых известных и трагических персонажей криминальной хроники Красноярского края. Прошло уже девять месяцев с того дня, как семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка на Кутурчинском Белогорье, но их судьба остается неизвестной. У начала предполагаемого маршрута нашли только машину, которой пользовалась семья. Ни людей, ни личных вещей, ни малейших следов пребывания обнаружить не удалось.