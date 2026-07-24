Крупная военная база США оказалась под угрозой из-за нашествия тараканов

После появления в соцсетях видеоролика с тараканами, ползающими по стенам, руководство одной из крупнейших американской военных баз приняло решение временно закрыть столовую.
Видео, снятое в столовой базы Форт-Худ, расположенной в штате Техас, было размещено сообществом U.S. Army W.T.F. moments, посвященном проблемам, негативно влияющим на условия службы и качество жизни на военных объектах.
В ответ на данный ролик представитель базы подполковник Джоуи Пейтон заявил о немедленном закрытии столовой Operation Iraqi Freedom для устранения выявленных нарушений.
Известно, что на территории базы Форт-Худ расположена 1-я кавалерийская дивизия, численность личного состава которой составляет около 34 тысяч человек. Многие военнослужащие регулярно пользуются услугами кухни на территории базы.