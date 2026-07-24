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В Иркутске мужчина ранил шилом трех человек при попытке украсть продукты — его задержали

IrkutskMedia, 24 июля. В Иркутске полицейские задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудников и посетителей супермаркета в Свердловском округе. По данным полиции, 20 июля в микрорайоне Юбилейный мужчина взял пакет с продуктами и попытался выйти из магазина, не оплатив товар.

Источник: СУ СКР по Иркутской области

Как сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СКР по Иркутской области, когда сотрудник торгового зала попытался его остановить, злоумышленник нанёс ему несколько ранений шилом. В этот момент на помощь подбежали двое очевидцев, один из которых оказался несовершеннолетним. Злоумышленник нанёс аналогичные ранения подростку в грудную клетку, а второму пострадавшему — в область шеи. После этого он открыто завладел товарами на сумму около 1,3 тысячи рублей и скрылся.

На место происшествия прибыл экипаж патрульно-постовой службы. По пути полицейские заметили мужчину, подходящего по описанию, задержали его и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия). Подозреваемый заключён под стражу.