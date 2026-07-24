В Иркутске мужчина ранил шилом трех человек при попытке украсть продукты — его задержали

Как сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СКР по Иркутской области, когда сотрудник торгового зала попытался его остановить, злоумышленник нанёс ему несколько ранений шилом. В этот момент на помощь подбежали двое очевидцев, один из которых оказался несовершеннолетним. Злоумышленник нанёс аналогичные ранения подростку в грудную клетку, а второму пострадавшему — в область шеи. После этого он открыто завладел товарами на сумму около 1,3 тысячи рублей и скрылся.