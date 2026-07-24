Экс-девушка сына Надежды Кадышевой не смогла отсудить у него 6 миллионов рублей

По словам адвоката Костюка, певец дарил девушке дорогое кольцо — примерно за восемь миллионов рублей — во время поездки в Дубай. Этот факт был приведен как доказательство того, что финансовые отношения были нормальной частью личной жизни пары, а не одолжениями друг другу, говорится в статье.