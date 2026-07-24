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Экс-девушка сына Надежды Кадышевой не смогла отсудить у него 6 миллионов рублей

Владелица пиар‑агентства Дарья Де Батс, которая была возлюбленной сына певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка около полугода, не смогла взыскать с артиста более шести миллионов рублей. Суд ее доводы не поддержал и отказал в иске. Об этом в четверг, 23 июля, сообщило «КП».

Владелица пиар‑агентства Дарья Де Батс, которая была возлюбленной сына певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка около полугода, не смогла взыскать с артиста более шести миллионов рублей. Суд ее доводы не поддержал и отказал в иске. Об этом в четверг, 23 июля, сообщило «КП».

42-летний Костюк выступает вместе со знаменитой матерью и является директором театра «Золотое кольцо».

Первое заседание по этому делу состоялось еще в марте. Де Батс заявляла, что занимала певцу крупные суммы по устной договоренности. Она просила взыскать с него 4 532 500 рублей долга с процентами и госпошлиной. Защита артиста отрицала факт займов.

По словам адвоката Костюка, певец дарил девушке дорогое кольцо — примерно за восемь миллионов рублей — во время поездки в Дубай. Этот факт был приведен как доказательство того, что финансовые отношения были нормальной частью личной жизни пары, а не одолжениями друг другу, говорится в статье.

Также в материалах дела фигурировал перевод от Де Батс на 500 тысяч рублей. Сторона Костюка заявила, что назначение этой суммы как займа ничем не подтверждено. Сам артист с декабря 2023-го по август 2024 года перечислил возлюбленной 880 тысяч рублей.

28 апреля стало известно, что театр Надежды Кадышевой столкнулся с задолженностью более 4,2 миллиона рублей перед Федеральной налоговой службой.

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