В Каменске-Уральском возбудили дело из-за гибели человека во время сплава

По информации следствия, лодки перевернулись на одном из порогов реки. Согласно предварительным данным, утонул мужчина — у него не было спасательного жилета. Ведутся поиски. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после происшествия его спутница обратилась в полицию. «О гражданине известно, что он проживал в Екатеринбурге и являлся самозанятым, к уголовной ответственности не привлекался. Наработанные материалы полицейскими были переданы нашим коллегам из регионального СК России, которым надлежит детально выяснить все обстоятельства данного ЧП», — рассказал полковник Горелых.