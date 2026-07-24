Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каменске-Уральском возбудили дело из-за гибели человека во время сплава

После гибели человека во время сплава по реке Исеть в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Источник: Коммерсантъ

Днем 22 июля пять лодок с туристами опрокинулись в районе Бродовских Ключиков.

По информации следствия, лодки перевернулись на одном из порогов реки. Согласно предварительным данным, утонул мужчина — у него не было спасательного жилета. Ведутся поиски. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после происшествия его спутница обратилась в полицию. «О гражданине известно, что он проживал в Екатеринбурге и являлся самозанятым, к уголовной ответственности не привлекался. Наработанные материалы полицейскими были переданы нашим коллегам из регионального СК России, которым надлежит детально выяснить все обстоятельства данного ЧП», — рассказал полковник Горелых.

Следствие устанавливает обстоятельства инцидента: уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные мероприятия.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в результате опрокидывания лодок трое человек оказались в воде — их унесло течением. Все лодки находились в индивидуальном пользовании.