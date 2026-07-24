За убийство двух лосей омич заплатит 1,3 миллиона рублей

В Омской области суд рассмотрел уголовное дело 43-летнего жителя Тевризского района. Мужчина признан виновным в незаконной охоте.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в марте 2026 года охотник в районе озера Малый Карасук убил двух самок лося. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области оценило причиненный вред в 800 тысяч рублей.
По ходатайству следствия суд арестовал имущество подсудимого, которое применялось при незаконной охоте. В перечень изъятого вошли автомобиль ВАЗ-2121, снегоход и автомобильный прицеп. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, осужденный обязан возместить материальный ущерб в доход государства.
Дополнительно суд постановил конфисковать орудия правонарушения: автомобиль ВАЗ-2121, снегоход «Буран» и самодельный прицеп. Охотничий карабин передан в территориальное управление Росгвардии, где будет принято решение о его уничтожении либо реализации.
Приговор ещё не вступил в законную силу.