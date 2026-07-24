За убийство двух лосей омич заплатит 1,3 миллиона рублей

По ходатайству следствия суд арестовал имущество подсудимого, которое применялось при незаконной охоте. В перечень изъятого вошли автомобиль ВАЗ-2121, снегоход и автомобильный прицеп. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, осужденный обязан возместить материальный ущерб в доход государства.