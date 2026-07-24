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Беспилотники ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Санкт-Петербурга

Украинские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Московском шоссе в Петербурге. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил губернатор Александр Беглов.

Украинские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Московском шоссе в Петербурге. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил губернатор Александр Беглов.

— Санкт-Петербург подвергается атаке вражеских дронов. В настоящее время работают средства противовоздушной обороны, — сказано в заявлении на сайте администрации.

Специалисты занимаются ликвидацией последствий, оперативный штаб координирует деятельность городских служб.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ на регион, уничтожено 50 беспилотников ВСУ.

23 июля глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что трехлетний ребенок погиб при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины по региону. Один дрон упал в пригороде Воронежа, из-за чего произошел пожар в частном доме. Внутри на момент возникновения возгорания находилась семья из трех человек.

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