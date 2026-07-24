Беспилотники ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Санкт-Петербурга

23 июля глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что трехлетний ребенок погиб при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины по региону. Один дрон упал в пригороде Воронежа, из-за чего произошел пожар в частном доме. Внутри на момент возникновения возгорания находилась семья из трех человек.