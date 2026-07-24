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После ДТП с шестью погибшими в Татарстане завели уголовное дело

Решается вопрос о назначении экспертиз.

КАЗАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Правоохранители в Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП в Зеленодольске, в результате которой погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.

«Ночью 24 июля 2026 года в городе Зеленодольске в результате дорожно-транспортного происшествия погибли несколько человек, в том числе несовершеннолетние. Один пострадавший несовершеннолетний госпитализирован. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении экспертиз.

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