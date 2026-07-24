После ДТП с шестью погибшими в Татарстане завели уголовное дело

КАЗАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Правоохранители в Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП в Зеленодольске, в результате которой погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.