МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Три человека пострадали при ударе беспилотников по складу Wildberries в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района», — написал он на платформе «Макс».
Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь.
Губернатор добавил, что при попадании БПЛА обрушился склад птицефабрики «Северная», пострадавших нет.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.