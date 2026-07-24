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В Пермском крае ввели чрезвычайный режим «Ракетная опасность»

Режим действует на территории региона с 08:30 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минтребез и РСЧС сообщили о введении на территории региона с 08:30 24 июля режима «Ракетная опасность». Все оперативные службы Прикамья оповещены и находятся в полной готовности. Номер вызова экстренных служб — «112».

В небо поднялась боевая авиация, работают сирены и системы оповещения населения. Следите за оповещениями МЧС!

При действии режима «Ракетная опасность» необходимо неукоснительно соблюдать порядок действий. Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом. Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.

Режим «Ракетная опасность» является сигналом гражданской обороны, предупреждающий о непосредственной угрозе удара ракетами или авиацией по территории региона. Чрезвычайный режим требует немедленных действий по укрытию, так как оставляет минимум времени на реакцию.

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