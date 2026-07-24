В США разбился гидросамолет, на борту которого находились 10 человек

Гидросамолет, принадлежащий авиакомпании Kenmore Air, потерпел крушение в районе Сан-Хуан в Вашингтоне, сообщает KIRO 7.
Воздушное судно вылетело из гидроаэродрома в Сиэтле в порт Рош-Харбор. На его борту находились 10 пассажиров.
Как уточняет издание San Juan Journal, вместе с пассажирами на борту также находился один пилот. В результате происшествия все 11 человек остались живы и были обнаружены службой береговой охраны. Четверо пострадавших госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в ходе учебного полета в Аргентине инструктор выпал из самолета Cessna C-150, временно передав управление 22-летней студентке.