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В США разбился гидросамолет, на борту которого находились 10 человек

Гидросамолет с пассажирами на борту потерпел крушение в штате Вашингтон в США.

Источник: Аргументы и факты

Гидросамолет, принадлежащий авиакомпании Kenmore Air, потерпел крушение в районе Сан-Хуан в Вашингтоне, сообщает KIRO 7.

Воздушное судно вылетело из гидроаэродрома в Сиэтле в порт Рош-Харбор. На его борту находились 10 пассажиров.

Как уточняет издание San Juan Journal, вместе с пассажирами на борту также находился один пилот. В результате происшествия все 11 человек остались живы и были обнаружены службой береговой охраны. Четверо пострадавших госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в ходе учебного полета в Аргентине инструктор выпал из самолета Cessna C-150, временно передав управление 22-летней студентке.

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