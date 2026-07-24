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Wildberries приостановил работу двух логистических центров в Санкт-Петербурге

Работа двух логистических комплексов маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге временно приостановлена. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Работа двух логистических комплексов маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге временно приостановлена. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

— Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба — Петербург) временно приостановлена, — сказано в Telegram-канале организации.

Данные о возобновлении работы центров уточнят дополнительно.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что украинские БПЛА нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Московском шоссе в Петербурге.

Ранее пресс-служба передала, что сортировочный центр в Симферополе эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.

22 июля основательница компании Татьяна Ким заявила, что атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сотрудников Wildberries является актом международного терроризма. По ее словам, организация делает все возможное для безопасности своих работников. Отдельно она отметила, что в настоящий момент маркетплейс поддерживает разработку системного решения по страхованию от терактов.

ВСУ ударили по складам маркетплейса в Невинномысске и Краснодаре. После этого в пресс-службе RWB уточнили, что логистический центр Wildberries в Невинномысске Ставропольского края эвакуирован согласно требованиям безопасности. Аналогичная ситуация произошла и с краснодарским объектом организации, который тоже подвергся атаке украинской армии.

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