На Ставрополье отменили беспилотную опасность

СТАВРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», — написал он в своем канале в «Максе».
Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
СТАВРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», — написал он в своем канале в «Максе».