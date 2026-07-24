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В Башкирии ребенок нырнул с моста и не выплыл

Вчера, 23 июля, в Альшеевском районе 11-летний мальчик нырнул с моста в реку и не выплыл.

Источник: МЧС РФ

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Известно, что мальчик приехал с друзьями порыбачить на реку Дему в районе села Раевский. Поисковые работы на поверхности воды оказались безуспешными. Сегодня к поискам подключатся водолазы.

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