В Башкирии ребенок нырнул с моста и не выплыл

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Известно, что мальчик приехал с друзьями порыбачить на реку Дему в районе села Раевский. Поисковые работы на поверхности воды оказались безуспешными. Сегодня к поискам подключатся водолазы.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше