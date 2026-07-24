На сельхозучастке в пригороде Хабаровска оборудуют карьер

В Некрасовке в пригороде Хабаровска на земельном участке сельхозназначения, предназначенном под племенную ферму, обнаружены признаки строительства карьера. Природоохранная прокуратура контролирует результаты проверки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По информации администрации поселения, на участке идут активные земляные работы с применением тяжелой техники, он захламлен строительным мусором, не исключена вероятность захоронения отходов. И, помимо всего, есть признаки строительства карьера, таким образом сельхозземли используются не по целевому назначению. Сейчас уполномоченные органы проводят проверку.
— На контроль природоохранной прокуратуры поставлены результаты проверки по информации о незаконном проведении земельных работ в селе Некрасовка. Природоохранный прокурор даст оценку полноте и результатам проверки уполномоченных органов, расчету и взысканию ущерба, рекультивации нарушенных земель, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Напомним, 4,5 тонны отходов вывезли со стихийной свалки в Хабаровском крае после вмешательства природоохранной прокуратуры.