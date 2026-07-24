На сельхозучастке в пригороде Хабаровска оборудуют карьер

По информации администрации поселения, на участке идут активные земляные работы с применением тяжелой техники, он захламлен строительным мусором, не исключена вероятность захоронения отходов. И, помимо всего, есть признаки строительства карьера, таким образом сельхозземли используются не по целевому назначению. Сейчас уполномоченные органы проводят проверку.