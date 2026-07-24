В Забайкалье подросток врезался на автомобиле в знак, погиб 16-летний пассажир

После происшествия прокуратура Читинского района начала проверку. На место ДТП выезжал прокурор района Булат Галсанов, который координировал действия правоохранительных органов. В ведомстве оценят соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также требований к безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту аварии.