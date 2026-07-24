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Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 33-го километра МКАД

На внутренней стороне 33 километра МКАД произошла авария с участием нескольких легковых автомобилей. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На внутренней стороне 33 километра МКАД произошла авария с участием нескольких легковых автомобилей. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На месте ДТП работают специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших в результате аварии уточняются.

— Движение осуществляется по трем полосам из семи и затруднено на 5,6 километра. Учитывайте ограничения при планировании поездки, — добавили в пресс-службе столичного ведомства.

Днем ранее три иномарки столкнулись на проспекте Мира в подмосковных Химках. Участниками ДТП стали две машины марки Kia и автомобиль Citroen. В результате произошедшего никто не пострадал.

Кроме того, 20 июля машина Hyundai и грузовик Isuzu столкнулись на МКАД в районе развязки с Коммунарским шоссе. Один из водителей получил травмы. О его состоянии на момент публикации материала не сообщалось.