Гидросамолёт с минимум десятью людьми на борту разбился в штате Вашингтон

Ранее военный конвертоплан MV-22B Osprey Корпуса морской пехоты США за $120 миллионов получил повреждения в результате пожара на земле во время учений Savage Jackal в Аризоне. Инцидент произошёл на аэродроме в Месе при подготовке машины к вылету. Возгорание возникло в правой мотогондоле, где размещается двигатель и часть механизмов поворотного винта. После обнаружения неисправности экипаж выполнил аварийное отключение систем и покинул аппарат. Военные сообщили, что среди членов экипажа пострадавших нет.