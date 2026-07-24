Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гидросамолёт с минимум десятью людьми на борту разбился в штате Вашингтон

Гидросамолёт потерпел крушение в американском штате Вашингтон. На борту находились не менее десяти человек, сообщил местный телеканал KIRO7 со ссылкой на авиакомпанию Kenmore Airlines.

Источник: Life.ru

Гидросамолёт с пассажирами потерпел крушение в США. Видео © X / upuknews.

Экстренные службы заявили об 11 пострадавших. При этом власти пока не уточнили, входили ли в это число находившиеся на земле очевидцы. После падения воздушное судно разрушилось. На месте крушения начался пожар, следует из опубликованного телеканалом снимка. Информации о погибших не поступало. Причину аварии и состояние пострадавших пока не раскрыли.

Ранее военный конвертоплан MV-22B Osprey Корпуса морской пехоты США за $120 миллионов получил повреждения в результате пожара на земле во время учений Savage Jackal в Аризоне. Инцидент произошёл на аэродроме в Месе при подготовке машины к вылету. Возгорание возникло в правой мотогондоле, где размещается двигатель и часть механизмов поворотного винта. После обнаружения неисправности экипаж выполнил аварийное отключение систем и покинул аппарат. Военные сообщили, что среди членов экипажа пострадавших нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше