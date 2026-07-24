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В Перми утром 24 июля введён режим «Ковёр»

Об этом сообщили в МЧС по региону.

Режим «Ковёр» ввели в Перми ранним утром 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в своём канале в MAX.

«Режим объявлен в городе Перми, радиус 100 км в 8.30», — говорится в сообщении.

Таким образом, пространство в районе Большого Савино закрыто из-за опасности. Принятые меры будут действовать до тех пор, пока не будет объявлено об их отмене.

В настоящее время в разных районах города слышны сирены. Введёт режим «Ракетная опасность».

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