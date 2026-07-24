Трое человек пострадали от атаки ВСУ на склады Wildberries под Петербургом

В результате атаки украинских беспилотников на склады интернет-магазина Wildberries в Ленинградской области три человека получили ранения. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании «Вайлдберриз» в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице, — говорится в Telegram-канале губернатора.
Кроме того, в результате удара беспилотника произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. По предварительным данным, никто не пострадал.
В тот же день в пресс-службе маркетплейса сообщили, что работа двух логистических комплексов Wildberries в Санкт-Петербурге была временно приостановлена.
Это уже не первый удар ВСУ по инфраструктуре компании. До этого ВСУ ударили по складам маркетплейса в Невинномысске и Краснодаре. После этого в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ уточнили, что логистический центр Wildberries в Невинномысске Ставропольского края эвакуирован согласно требованиям безопасности. Аналогичная ситуация произошла и с краснодарским объектом организации, который тоже подвергся атаке ВСУ.
18 июля украинские беспилотники ударили по двум логистическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На втором объекте в результате атаки погибли семь человек и еще 25 получили ранения. В Электростали на складе пострадал 61 человек, еще один погиб.