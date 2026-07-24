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При атаках на склады Wildberries под Петербургом пострадали трое

Склады Wildberries загорелись в деревне Новосаратовка на границе с Санкт-Петербургом после атаки беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Пострадали три человека, их госпитализировали с травмами средней тяжести.

Склады Wildberries загорелись в деревне Новосаратовка на границе с Санкт-Петербургом после атаки беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Пострадали три человека, их госпитализировали с травмами средней тяжести.

Кроме того, после попадания беспилотника обрушилась конструкция одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших нет.

Всего за ночь на регионом силы ПВО сбили 59 беспилотников, сообщил господин Дрозденко. Ночью в компании Wildberries сообщали о приостановке работы своих складов в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.

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