В ночь на 24 июля ПВО сбила 17 беспилотников ВСУ в небе над Калужской областью

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Тарусского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы», — написал он.
Ранее в Санкт-Петербурге приостановили деятельность логистических центров в Шушарах и Уткиной заводи. Позднее губернатор Александр Беглов заявил, что украинские беспилотники поразили гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе. По его словам, оперативный штаб координирует деятельность городских служб, идёт ликвидация последствий. В деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области после удара беспилотника Вооружённых сил Украины загорелись склады. В результате атаки пострадали три человека, их состояние оценивается как средней тяжести.
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